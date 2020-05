Happy Birthday v americkej karantene

Ako oslavuju Americania narodeniny pocas karanteny v state Connecticut? Ako ludia prisli s novymi sposobmi ako priniest trochu narodeninovej magie do sedych dni a ako sa rozhodnut pre spravny typ oslavy pre 13-rocneho tinedzera.

Osem tyzdnov doma, distance learning v plnom prude a pomaly uz zabehana kazdodenna rutinka. Vsetci sme od 9:00 do 13:00 zapojeni na laptopoch a robime vsetky mozne ulohy. Ja vymyslam nieco interaktivne pre mojich stredoškolských študentov a rátam obvod a obsah obdĺžnikov a stvorcov s mojou tretiackou. Obcas dam aj komplikovanejsie rovnice a slovne ulohy s mojim siedmakom.

Stale sa snazim spracovat oznamenie, ze v Connectuicute uz do skoly tento skolsky rok nepojdeme. Dalo sa to ocakavat, ano dalo, ale akoby som tomu stale nemohla uverit…ZIvot ide dalej a ludia prichadzaju s novymi napadmi ako si spestrit karantenu a ako priniest aspon trošku magie. Deviate narodeniny mojej dcery boli na zaciatku marca a my sme stihli mat asi poslednu verejnu oslavu s tridsiatimi detmi v miestnom bazéne. Klasicka oslava, kde pozvete spluziakov, spoluhracov, susedov a na dve hodiny sa nasa Stella citila ako najvacsia hviezda v malom mikrokozme. Toto bola jej prva masova oslava, kde sme napozyvali naozaj vela deciek. Pizza, dzusiky, cupcakes, Happy Birthday pesnicka, darceky…Pre mna nic moc, ale pre malu Stellu to vela znamenalo. Tyzden na to zrusili vsetky verejne akcie, sporty, skoly, pozatvarali obchody a ludia sa usalašili doma. Bizardne a matuce obdobie.





Ako teda oslavovat narodeniny v karantene? Torta, darceky, rodina okolo stake funguje - konic koncov, sme stale spolu. Zoom, Whatsapp, Facetime a ine platformy ponukaju moznost virtualneho stretnutia blízkych. Ano, naozajstny ludsky kontakt to nenahradi, ale ludia su kreativni.

Moj syn bude mat trinast rokov buduci vikend. Povodne sme mali listky na zapas New York Yankees. Samozrejme to sa nekoná a tak sa moja dilema ako synovi spestriť narodeninovy den rozvíja niekolkymi smermi.

Na prechadzkach mojim susedstvom som zacala vidiet viac oslavnych oznamov vo formehttp://www.critteryardcards.com/. Su to velikanske drevene stojany, na ktorych su oblubene postavicky Disney alebo Marvel s narodeninovým textom pre oslavenca.

Objednate si stojan na webstranke, zaplatite prenajom, firma privezie, postavi, da specialny narodeninovy text a vsetci v susedstve vedia, ze niekto v tom dome ( menom Dave, Amelia, ci…) ma narodeniny. O tyzden firma pride a vezme si stojan so sebou.

Nasa mala 6-rocna susedka bola velmi nadsena, ked si rano pred domom nasla velikansky narodeninovy oznam v podobe Belle z filmu Kráska a zviera.

Osobne si myslim, ze tento sposob pre mojho 13-rocneho tinedzera asi nebude prilis ohurujuci…

Popularne su teraz aj narodenine sprievody. Za posledne tyzdne sa v nasom susedstve prehnalo vela trubiach aut, s balonmi a plagatmi oslavujucimi niekoho narodeniny. Rodina zorganizuje stretnutie pribuznych, priatelov a kamaratov na parkovisku blizko vasho domu v urcity cas a potom sa vsetky auta v kolone vyberu trubiac s hlasnou hudbou smerom pred domu oslavenca. Z aut vykrikujuc Happy Birthday mavate oslavencovi a niekdy sa aj auta pristavite a aspon z mensej vzdialenosti osobne zagratulujute. Niekedy sa privezu darceky, balonikyy ci kvety. Moj kalendar ma skoro kazde dva tyzdne narodeninove sprievody, ktore su nenarocnym prejavom spolupatricnosti.

Toto je stale moznost, ktora si myslim, ze by potesila aj mojho 13 rocneho ocami prevracajuceho syna…

Blizke stretnutia tretieho typu: tieto oslavy su skoro polo-legalne a su popularne viac s dospelymi nez s detmi. Ludia sa stretnu na zahrade za domom, niekedy aj pred domom, rozostavaju stolicky dva metre od seba, prinesu si svoje napoje a oslavuju so svojimi blizkymi. Velakrat je v strede zapaleny ohen a ludia zabaleni do dek rozpravaju pribehy a zazitky - starodobe zdielanie, kde je televizna obrazovka nahradena ludskymi tvarami a hlasmi.

Tento sposob spolu-bytia je dost narocny pre deti, a neviem si predstavit ako kamarati mojho sportovo zalozene syna sedia na stolickach a rozpravaju sa.

Video montaze odkazov od blizkych aj znamych blahozelajucich oslavencovi krasny den. Toto si myslim je tiez krasny sposob ako zladit rozdiely casovych pasiem medzi Amerikou a Európou, kedze nasa rodina zije na roznych kontinenetoch a spolocny Zoom meeting je narocnejsi na koordinaciu.

Tak mam este skoro tyzden, aby som domyslela detajly tejto akcie. Samozrejme, ze to musi byt prekvapenie, a ja sa nesmiem vystresovat. Uvidime... Ako by ste oslavili narodeniny vy, keby sme mali moznost volby?